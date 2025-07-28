Понеділок, 28 Липня, 2025
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Атака на Київ: поранено п’ятеро людей, серед них дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київ: поранено п’ятеро людей, серед них дитина

У ніч проти 28 липня росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Один з ударів припав на Дарницький район столиці. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Під час атаки ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку. Пошкодження зафіксовані з 6-го по 11-й поверхи. Постраждалі отримали осколкові поранення.

Серед поранених — дворічна дівчинка. У неї діагностовано різані рани стопи. Усіх постраждалих госпіталізували.

Унаслідок вибуху також постраждали автомобілі, які були припарковані біля будинку. На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби.

💥 Цієї ж ночі вибухи також пролунали в Запоріжжі, Кіровоградщині, на Київщині та Дніпропетровщині. Повітряна тривога тривала в низці регіонів. Для чергової повітряної атаки росія застосувала як ударні дрони типу «Шахед», так і ракети.

  • Крім того, через ворожу атаку на Дніпропетровщину також постраждали двоє людей. Серед них — дитина.
  • У ніч із 27 на 28 липня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Кропивницький. Для удару були використані дрони-камікадзе.
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