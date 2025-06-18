Атака дронами Shahed: ППО знищила 30 з 58 БпЛА

У ніч проти 18 червня російська федерація здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України, використовуючи 58 ударних БпЛА типу «Shahed», а також безпілотники-імітації інших типів. Про це поінформували Повітряні сили Збройних сил України.
📢 «Станом на 08:30 силами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих БпЛА Shahed та інших типів — на східному і північному напрямках», — йдеться в офіційному повідомленні.
☝️ Зазначається, що з цих 30 дронів:
🔸 12 були знищені вогневими засобами;
🔸 ще 18 — локаційно подавлені або втрачені під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Основними напрямками удару виявились:
▪️ Донецька область;
▪️ Дніпропетровська область;
▪️ Запорізька область.
📢 «Засоби повітряного нападу зафіксовано у дев’яти населених пунктах, де відбулося пряме влучання», — повідомили у Повітряних силах.
У Запоріжжі, за попередньою інформацією, щонайменше 13 ворожих дронів уразили цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього зафіксовано значні руйнування. Відомо, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків та шість нежитлових споруд.
👉 Нагадаємо, напередодні українські сили ППО знешкодили 428 з 472 повітряних цілей, запущених росією по території України. Внаслідок атаки влучання зафіксували у 10 регіонах, а у 34 випадках — уламки впали на землю, спричинивши додаткові пошкодження. У Києві загинули щонайменше 21 людина, більшість із них — мешканці дев’ятиповерхового житлового будинку. Під’їзд житлової багатоповерхівки був майже повністю знищений російською ракетою. Постраждали понад 100 людей.