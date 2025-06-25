Атака БпЛА по Таганрогу: вибухи біля заводу «Атлант-Аеро»

Увечері понеділка, 24 червня, в місті Таганрог Ростовської області пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали, а також місцеві жителі у соцмережах. За їхніми словами, у місті та навколишніх районах було чути щонайменше шість потужних вибухів, а також звуки прольоту безпілотників та роботу систем ППО.

📢 «В районі було щонайменше шість вибухів. Чутно роботу ППО. Ймовірно, це атака дронів», — пишуть місцеві Telegram-канали.

Найбільший резонанс викликала інформація про можливе влучання дрона в підприємство «Атлант-Аеро», що розташоване в Таганрозі.

☝️ За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, «Атлант-Аеро» є ключовим об’єктом російського військово-промислового комплексу.

📢 «Завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління, засобів радіоелектронної боротьби, а також цифрових рішень для FPV-дронів і баражуючих боєприпасів», — уточнив Коваленко.

🌍 Географія атак БпЛА:

Окрім вибухів у Таганрозі, російські джерела повідомляють про прольоти безпілотників у кількох сусідніх регіонах. Зокрема, міноборони рф заявило про «знищення 22 українських безпілотників» протягом кількох годин:

▪️ 13 — у Воронезькій області;

▪️ 4 — у Бєлгородській;

▪️ 3 — у Саратовській;

▪️ по 1 — у Самарі та Татарстані.

Міністерство з надзвичайних ситуацій рф раніше попереджало про підвищену загрозу атак дронів на території Ростовської області.

Як повідомлялося раніше, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта ВПК рф у московській області.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч на вівторок, 25 червня, в тимчасово окупованому Криму було чутно серію вибухів.