Четвер, 26 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака БпЛА по Таганрогу: вибухи біля заводу «Атлант-Аеро»

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА по Таганрогу: вибухи біля заводу «Атлант-Аеро»

Увечері понеділка, 24 червня, в місті Таганрог Ростовської області пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали, а також місцеві жителі у соцмережах. За їхніми словами, у місті та навколишніх районах було чути щонайменше шість потужних вибухів, а також звуки прольоту безпілотників та роботу систем ППО.

📢 «В районі було щонайменше шість вибухів. Чутно роботу ППО. Ймовірно, це атака дронів», — пишуть місцеві Telegram-канали.

Найбільший резонанс викликала інформація про можливе влучання дрона в підприємство «Атлант-Аеро», що розташоване в Таганрозі.

☝️ За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, «Атлант-Аеро» є ключовим об’єктом російського військово-промислового комплексу.

📢 «Завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління, засобів радіоелектронної боротьби, а також цифрових рішень для FPV-дронів і баражуючих боєприпасів»,уточнив Коваленко.

🌍 Географія атак БпЛА:

Окрім вибухів у Таганрозі, російські джерела повідомляють про прольоти безпілотників у кількох сусідніх регіонах. Зокрема, міноборони рф заявило про «знищення 22 українських безпілотників» протягом кількох годин:

▪️ 13 — у Воронезькій області;
▪️ 4 — у Бєлгородській;
▪️ 3 — у Саратовській;
▪️ по 1 — у Самарі та Татарстані.

Міністерство з надзвичайних ситуацій рф раніше попереджало про підвищену загрозу атак дронів на території Ростовської області.

Як повідомлялося раніше, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта ВПК рф у московській області.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч на вівторок, 25 червня, в тимчасово окупованому Криму було чутно серію вибухів.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 118 боєзіткнень, окупанти запустили понад тисячу дронів

ВІЙНА

Wellboy відверто про боротьбу із залежностями: ліки, психіатр

ПОДІЇ

Німеччина вкладеться в серійне виробництво дронів «Лютий»

ЕКОНОМІКА

Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях

ПОДІЇ

Вчені навчилися виробляти ліки з пластикових відходів

ТЕХНОЛОГІЇ

Зеленський і Трамп зустрілися в Гаазі: говорили про війну

ВАЖЛИВО

У США наполягають, що Ядерна програма Ірану – знищена

ПОЛІТИКА

Саміт НАТО в Гаазі: країни витрачатимуть 5% ВВП на оборону

ВАЖЛИВО

Макрон: росія не має права вбивати безкарно

ПОЛІТИКА

Фейк кремлівських ЗМІ: Зеленський купив для матері квартиру в Дубаї за $3,2 млн

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"