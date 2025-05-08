125 літаків у повітрі: масштабний повітряний бій між Індією та Пакистаном

Між Індією та Пакистаном відбулася одна з наймасштабніших повітряних битв сучасності — у протистоянні взяли участь 125 винищувачів, які понад годину обмінювалися ракетними ударами, не заходячи при цьому у повітряний простір один одного. Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело в Пакистані.

💥 За словами співрозмовника, дистанція запусків ракет іноді сягала понад 160 кілометрів, а пілоти не порушували повітряних меж через ризик повторення інциденту 2019 року, коли пілот ВПС Індії був збитий над територією Пакистану і потрапив у полон. Тоді його публічно продемонстрували на параді, перш ніж передати назад Індії.

✈️ За словами джерела, індійська авіація здійснювала декілька хвиль нальотів на визначені цілі. В той же час, пакистанська сторона намагалася попередити цивільне населення у регіонах, які вважалися потенційними мішенями Індії. Як стверджується, завдяки цьому вдалося знизити кількість жертв серед мирного населення.

☝️Раніше міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив про збиття п’яти індійських винищувачів та про взяття у полон індійських військовослужбовців. Ці заяви не були оперативно підтверджені індійською стороною.

🛑 На тлі загострення, Індія закрила понад 20 аеропортів у північних регіонах поблизу кордону з Пакистаном, зокрема в штатах Джамму і Кашмір, Пенджаб, Лех, Раджастан та Гуджарат. Закриття триватиме щонайменше до 10 травня. Заборона на польоти вже спричинила масове скасування внутрішніх рейсів індійських авіакомпаній. Водночас міжнародні перельоти також зазнали труднощів.