П’ятниця, 13 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ знищили паливний ешелон окупантів поблизу Верхнього Токмака

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ знищили паливний ешелон окупантів поблизу Верхнього Токмака

У ніч проти 6 червня Збройні сили України завдали прицільного удару по залізничному ешелону з паливом на перегоні між станціями Бельманка та Верхній Токмак, поблизу села Зоря, що на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє видання ASTRA.

📢 «Ціллю атаки став ешелон, який перевозив паливо та техніку з Волновахи до Криму. У складі поїзда було 19 платформ і кілька цистерн із бензином та дизельним пальним», – йдеться у публікації.

Перший удар завдав дрон-камікадзе, який влучив у цистерну з паливом. Після цього машиніст був змушений екстрено зупинити поїзд, однак атака продовжилась.

☝️ Внаслідок серії ударів інших безпілотників загорілися чотири вагони з бензином і два з дизелем. Лише близько 13:00 пожежу вдалося локалізувати.

📸 Згодом аналітичний канал Dnipro Osint оприлюднив супутникові знімки, на яких зафіксовано наслідки влучання по залізничній інфраструктурі неподалік Верхнього Токмака.

🪖 Наступного дня, 7 червня, Сили оборони Півдня України підтвердили влучне ураження локомотива з колоною військової техніки.

📢 «Втрати противника склали 13 танків та понад 100 одиниць броньованої і автомобільної техніки», – наголошується в повідомленні. Удар став значущим ударом по логістиці російських сил.

👉 Тим часом Міноборони України продовжує інтегрувати новітні БпЛА у Сили оборони. Нещодавно було кодифіковано та прийнято на озброєння безпілотні авіаційні комплекси «Амага-10» та BATON вітчизняного виробництва.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Трамп про удари по Ірану: «Це ще не все, Іран має другий шанс»

ПОЛІТИКА

Призначено нове військове командування Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників

ВАЖЛИВО

Іран скасував переговори зі США через удари Ізраїлю

ВАЖЛИВО

Туреччина різко засудила авіаудари Ізраїлю по Ірану

ПОЛІТИКА

На росії ще на один винищувач Су-25 менше: він розбився

ВІЙНА

Конгрес схвалив оборонний бюджет без додаткових $300 млн для України

ЕКОНОМІКА

СБУ передала в музей дрон-“ветеран” Sea Baby, що виконував бойові завдання у Чорному морі

ПОДІЇ

ГУР знову вивів з ладу російські цифрові сервіси – ЗМІ

ВІЙНА

МАГАТЕ зробило заяву після ударів по ядерних об’єктах Ірану

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"