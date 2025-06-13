ЗСУ знищили паливний ешелон окупантів поблизу Верхнього Токмака

У ніч проти 6 червня Збройні сили України завдали прицільного удару по залізничному ешелону з паливом на перегоні між станціями Бельманка та Верхній Токмак, поблизу села Зоря, що на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє видання ASTRA.

📢 «Ціллю атаки став ешелон, який перевозив паливо та техніку з Волновахи до Криму. У складі поїзда було 19 платформ і кілька цистерн із бензином та дизельним пальним», – йдеться у публікації.

Перший удар завдав дрон-камікадзе, який влучив у цистерну з паливом. Після цього машиніст був змушений екстрено зупинити поїзд, однак атака продовжилась.

☝️ Внаслідок серії ударів інших безпілотників загорілися чотири вагони з бензином і два з дизелем. Лише близько 13:00 пожежу вдалося локалізувати.

📸 Згодом аналітичний канал Dnipro Osint оприлюднив супутникові знімки, на яких зафіксовано наслідки влучання по залізничній інфраструктурі неподалік Верхнього Токмака.

🪖 Наступного дня, 7 червня, Сили оборони Півдня України підтвердили влучне ураження локомотива з колоною військової техніки.

📢 «Втрати противника склали 13 танків та понад 100 одиниць броньованої і автомобільної техніки», – наголошується в повідомленні. Удар став значущим ударом по логістиці російських сил.

👉 Тим часом Міноборони України продовжує інтегрувати новітні БпЛА у Сили оборони. Нещодавно було кодифіковано та прийнято на озброєння безпілотні авіаційні комплекси «Амага-10» та BATON вітчизняного виробництва.