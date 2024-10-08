Знайдено мертвим екскандидата на посаду мера Кривого Рогу — ЗМІ

У Криворізькому районі було знайдено мертвим екскандидата на посаду мера Кривого Рогу Дмитра Шевчика. Про це 8 жовтня повідомили місцеві видання «Свої Кривий Ріг» та «Весь Кривий Ріг».

Шевчика виявили на базі відпочинку, розташованій у селі Кудашівка. Слідчі органи розглядають дві можливі версії – самогубство та вбивство з використанням мисливського карабіна «Сайга».

Цього року Дмитро Шевчик залишив посаду генерального директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі «Метінвест», після оптимізації, в результаті якої три ГЗК у Кривому Розі було об’єднано. Він був одружений і мав трьох синів.

Ці події нагадують інцидент трирічної давнини, коли 15 серпня 2021 року у своєму будинку було знайдено застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

У 2020 році Шевчик балотувався на пост мера Кривого Рогу від партії «Слуга народу». За підсумками першого туру він зайняв друге місце та вийшов у фінал виборів, де його опонентом став чинний голова міста Юрій Вілкул. Однак Вілкул зняв свою кандидатуру на користь представника ОПЗЖ Костянтина Павлова.

У 2015 році Шевчика було обрано депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Опозиційний блок». У 2010 році він став депутатом Криворізької міської ради шостого скликання від партії «Інформаційна Україна».

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) викрила двох осіб, причетних до державної зради та колабораційної діяльності, які нині працюють на окупантів у структурах так званих «мвд» та «мчс». Їм загрожує довічне ув’язнення.