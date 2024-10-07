Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох осіб, причетних до державної зради та колабораційної діяльності, які нині працюють на окупантів у структурах так званих «мвд» та «мчс». Їм загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Одним зі зловмисників є колишній прокурор однієї з окружних прокуратур Луганської області, який, під час воєнного стану, зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Він залишився у Новоайдарі, окупованому росіянами, і вступив до лав окупаційної поліції.

За наявною інформацією, його призначено на посаду «начальника штабу» в «омвд россии новоайдарский».

Наразі зраднику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську.

Окрім цього, до суду скеровано матеріали щодо іншого колаборанта — колишнього керівника пожежно-рятувальної частини ДСНС Луганщини. Він добровільно пішов на співпрацю з окупантами та очолив «государственную пожарно-спасательную часть №29 Станично-Луганского ГПСО мчс лнр». Наразі зрадника оголошено в розшук.

Фігурантам інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність за частинами 2 статті 111, частинами 7 та 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Викриття колаборантів проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях разом з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.