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Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох осіб, причетних до державної зради та колабораційної діяльності, які нині працюють на окупантів у структурах так званих «мвд» та «мчс». Їм загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Одним зі зловмисників є колишній прокурор однієї з окружних прокуратур Луганської області, який, під час воєнного стану, зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Він залишився у Новоайдарі, окупованому росіянами, і вступив до лав окупаційної поліції.

За наявною інформацією, його призначено на посаду «начальника штабу» в «омвд россии новоайдарский».

Наразі зраднику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську.

Окрім цього, до суду скеровано матеріали щодо іншого колаборанта — колишнього керівника пожежно-рятувальної частини ДСНС Луганщини. Він добровільно пішов на співпрацю з окупантами та очолив «государственную пожарно-спасательную часть №29 Станично-Луганского ГПСО мчс лнр». Наразі зрадника оголошено в розшук.

Фігурантам інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність за частинами 2 статті 111, частинами 7 та 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

Викриття колаборантів проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях разом з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

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