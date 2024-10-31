Зі Швейцарії було депортовано українців вперше з початку війни

Троє громадян України, яких звинувачено у скоєнні кримінальних правопорушень, було депортовано зі Швейцарії. Про це інформує видання NZZ у четвер, 31 жовтня.

Згідно з повідомленням, українців відправили на батьківщину авіарейсом до Польщі, звідки їх планують транспортувати до України наземним шляхом. Це перший випадок депортації українців зі Швейцарії з початку повномасштабної війни в Україні.

Журналісти підкреслюють, що причина депортації не могла бути пов’язана з незначними правопорушеннями. Відповідно до швейцарського законодавства, особи, що підлягають депортації, мають бути обвинувачені у тяжких злочинах, таких як напад або пограбування.

У Державному секретаріаті з міграції Швейцарії не розголошують деталей щодо скоєних злочинів, посилаючись на захист їхніх персональних даних.

☝️ Нагадаємо, 4 вересня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення подовжити до березня 2026 року дію спеціального статусу захисту S для громадян України, а також зберегти чинні заходи підтримки для осіб, на яких поширюється цей статус.

📌 Також раніше було повідомлено, що набула чинності нова урядова постанова Угорщини, яка значно посилює вимоги до українських біженців. Відтепер право на державну підтримку, що передбачає безкоштовне житло та базову щомісячну виплату, зберігається лише за тими українцями, чиї останні офіційні адреси знаходилися в районах, де тривали бойові дії. Ця постанова вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії проти України.