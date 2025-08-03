Зеленський призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

3 серпня шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка на посаду командувача Повітряних сил Збройних сил України. Рішення ухвалене в той самий день, коли країна відзначає День Повітряних сил. До призначення, Кривоножко певний час обіймав цю посаду тимчасово, а ще раніше керував повітряним командуванням «Центр».

📢 «Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», — зазначив глава держави.

У день оголошення призначення Зеленський також звернувся до військовослужбовців Повітряних сил із вітанням. У зверненні він висловив подяку кожному, хто боронить небо України, знищує ворожі цілі, прикриває інші підрозділи на фронті з повітря та демонструє високу професійність у боротьбі з російським терором.

📢 «Сьогодні День Повітряних сил Збройних сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору», — заявив Зеленський.

Окремо глава держави подякував інженерам, льотному складу, технічним фахівцям, зенітникам, інструкторам та всім тим, хто підтримує безперебійну роботу Повітряних сил. У зверненні він також нагадав, що протягом лише липня сили ППО змогли ліквідувати 6 262 повітряні цілі противника — вражаючий показник ефективності українських захисників неба.

Попередній командувач Повітряних сил, генерал Микола Олещук, був звільнений із посади ще 30 серпня 2024 року.

Для довідки

ℹ️ Анатолій Кривоножко — досвідчений військовий, який має понад чотири десятиліття служби в авіації. Народився 23 липня 1965 року. У 2006–2008 роках очолював 114-ту бригаду тактичної авіації, що базується в Івано-Франківську. Згодом обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

Після початку російської агресії проти України Кривоножко активно брав участь у військових операціях. Він був залучений до Антитерористичної операції (АТО), Операції об’єднаних сил (ООС), а також відіграв ключову роль у протистоянні повномасштабному вторгненню росії після лютого 2022 року.

У 2015 році Кривоножка призначили командувачем повітряного командування «Центр», на чолі якого він залишався до моменту, коли розпочав виконання обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ.

У 2016 році йому було присвоєно звання генерал-майора, а вже у жовтні 2018 року він став генерал-лейтенантом. До цього мав звання полковника.

За значний особистий внесок у захист України, виявлену мужність і самопожертву президент присвоїв Кривоножко звання Героя України. 23 серпня офіцер отримав орден «Золота Зірка» — найвищу державну відзнаку, яку вручають за винятковий героїзм.

Крім того, Анатолій Кривоножко є кавалером ще кількох почесних орденів. У березні 2022 року він отримав орден Данила Галицького. Також у 2022 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2023 — орденом того ж імені II ступеня. Його особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави неодноразово відзначали як в Україні, так і міжнародні партнери.