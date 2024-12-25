Зеленський підписав закон щодо податків для ФОП

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який відтерміновує впровадження нових податкових змін для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 1 січня 2025 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі 25 грудня.

Документ передбачає, що нові податкові норми для ФОП почнуть діяти лише з початку 2025 року. Раніше їх планували запровадити з 1 жовтня 2024 року.

Окрім цього, закон передбачає зміни у функціонуванні правового режиму Дія.City, зокрема, його адаптацію до умов воєнного стану.

Закон скасовує норму для резидентів Дія.City зі статусом стартапів, яка забороняла застосування пільгової ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% та мінімального єдиного соціального внеску (ЄСВ) до доходів спеціалістів, якщо їх кількість у компанії резидента становить менш ніж дев’ять осіб.

За даними Опендатабот, 27% опитаних ФОП планують припинити свою діяльність найближчим часом. Більшість із них пояснюють це різким збільшенням податкового навантаження.

З моменту впровадження військового збору для малого та середнього бізнесу в Україні на кожен новий зареєстрований ФОП припадають два закритих.

☝️ Нагадаємо, українські моделі платформи OnlyFans задекларували свої доходи та внесли до бюджету 59 мільйонів гривень у вигляді податків і військового збору. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.