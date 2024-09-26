Затримано українку на Польському кордоні з великою сумою готівкових коштів

Польські митники під час перевірки пасажирів поїзда Київ – Перемишль виявили у громадянки України рекордну кількість незадекларованих готівкових коштів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби польської митно-податкової служби в середу, 25 вересня.

Згідно з даними Підкарпатська митно-податкової служби, під час перевірки однієї з пасажирок, громадянки України, було встановлено, що вона подала декларацію на перевезення 20 тисяч євро. Однак у ході детальної перевірки виявилося, що жінка мала при собі значно більшу суму – понад 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів США. Це загалом дорівнює приблизно 1,7 мільйона злотих.

📢 «Зазначена сума готівкових коштів була схована у пакеті всередині її валізи», – зазначили у пресслужбі.

За це правопорушення українку оштрафували на 50 тисяч злотих, а польські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Митні органи нагадують, що кожен, хто перетинає кордон Європейського Союзу з сумою готівки, яка перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, зобов’язаний задекларувати ці кошти. У разі сповіщення про перевезення коштів або надання недостовірної інформації передбачений штраф.

З початку року на польсько-українському кордоні було виявлено понад 130 спроб незаконного перевезення готівки у різних валютах. Загальна сума виявлених готівкових коштів перевищує 2,6 мільйона злотих. Більшість порушників було зафіксовано на залізничному переході Перемишль – Медика.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну.