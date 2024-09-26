П’ятниця, 27 Вересня, 2024
20.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИКРИМІНАЛЗатримано українку на Польському кордоні з великою сумою готівкових коштів
КРИМІНАЛ

Затримано українку на Польському кордоні з великою сумою готівкових коштів

Денис Молотов
Денис Молотов
Затримано українку на Польському кордоні з великою сумою готівкових коштів

Польські митники під час перевірки пасажирів поїзда Київ – Перемишль виявили у громадянки України рекордну кількість незадекларованих готівкових коштів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби польської митно-податкової служби в середу, 25 вересня.

Згідно з даними Підкарпатська митно-податкової служби, під час перевірки однієї з пасажирок, громадянки України, було встановлено, що вона подала декларацію на перевезення 20 тисяч євро. Однак у ході детальної перевірки виявилося, що жінка мала при собі значно більшу суму – понад 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів США. Це загалом дорівнює приблизно 1,7 мільйона злотих.

📢 «Зазначена сума готівкових коштів була схована у пакеті всередині її валізи», – зазначили у пресслужбі.

За це правопорушення українку оштрафували на 50 тисяч злотих, а польські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Митні органи нагадують, що кожен, хто перетинає кордон Європейського Союзу з сумою готівки, яка перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, зобов’язаний задекларувати ці кошти. У разі сповіщення про перевезення коштів або надання недостовірної інформації передбачений штраф.

З початку року на польсько-українському кордоні було виявлено понад 130 спроб незаконного перевезення готівки у різних валютах. Загальна сума виявлених готівкових коштів перевищує 2,6 мільйона злотих. Більшість порушників було зафіксовано на залізничному переході Перемишль – Медика.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну.

Попередня стаття
Страшна невідомість: названо кількість зниклих безвісти за особливих обставин людей
Наступна стаття
Зеленський – Гарріс: справедливий мир неможливий без підтримки США
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Зеленський – Гарріс: справедливий мир неможливий без підтримки США

ПОДІЇ

Страшна невідомість: названо кількість зниклих безвісти за особливих обставин людей

ВІЙНА

На фронті відбулося 106 бойових зіткнень, на Покровському та Курахівському напрямках ситуація напружена – Генштаб

ПОДІЇ

Ядерний шантаж та тривоги: що відбувається перед зустріччю Зеленського та Байдена та представленням Плану перемоги

ПОДІЇ

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить

ПОДІЇ

Зеленський сьогодні планує відвідати Білий дім: CNN проаналізувало візит

ПОДІЇ

В Укренерго повідомили про атаки на енергетичні об’єкти

ЕКОНОМІКА

На Покровському напрямку майже половина з ворожих атак відбулася у районі Селидового – Генштаб про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

Оголошено підозру щодо колаборантів Луганщини у ворожих «митних структурах»

КРИМІНАЛ

Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ