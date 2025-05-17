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Засуджено колаборанта, який очолив «митний пост Старобільськ» окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
Засуджено окупаційного «митника» Старобільська

На основі зібраних Службою безпеки України доказів, заочно винесено вирок мешканцю Луганська, який під час окупації Старобільська очолив підрозділ так званої митниці «лнр». Як повідомляє пресцентр СБУ, рішення ухвалено в межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

☝️ За інформацією слідства, фігурант наприкінці квітня 2022 року погодився на співпрацю з загарбниками. Він був призначений керівником «митного посту «Старобільськ» у структурі незаконного утворення – т.зв. «державного митного комітету лнр».

📢 «Внутрішній митний піст» загарбники створили одразу після захоплення міста з метою вивезення награбованого — сільськогосподарської продукції, промислового обладнання та іншого майна – під виглядом експортно-імпортних операцій», – зазначають у СБУ.

🔎 Окрім цього, згідно з наявними матеріалами, ще у 2014 році зрадник підтримав російську агресію та активно співпрацював з окупантами у митних структурах терористичного угруповання «лнр». Тоді він виконував функції на незаконно створеному митному пункті «Червонопартизанськ».

Засуджено окупаційного «митника» СтаробільськаСуд визнав зрадника винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вироком передбачено 15 років позбавлення волі та конфіскацію всього належного йому майна.

Розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили за колабораціонізм колишнього голову Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка. Як встановило слідство, чиновник з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога. Нині зрадник очолює одну з окупаційних структур на тимчасово захопленій території Луганської області.

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