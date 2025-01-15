З російського полону вдалось повернути ще 25 українців

Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня.

📢 «Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», – зазначив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто працює над поверненням полонених, а також висловив вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) за їхню допомогу, яка зробила це звільнення можливим.

Як уточнило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), цього разу було реалізовано окремий формат для повернення важкохворих та поранених військових. Серед визволених – солдати, матроси, сержанти, а також один цивільний, якого незаконно утримували росіяни після захоплення на Київщині.

📢 «Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини», – йдеться у повідомленні ГУР.

За інформацією розвідки, серед звільнених з російського полону наймолодшому – 24 роки, найстаршому – 60.

📢 «Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям», – зазначили у ГУР.

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☝️ Нагадаємо, напередодні Нового року Україна домоглася звільнення з полону 189 захисників. Серед них були оборонці Азовсталі, Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного та інших напрямків фронту.

👉 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України підтримала рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Термін їхньої дії було продовжено ще на 90 днів