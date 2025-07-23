Середа, 23 Липня, 2025
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З ОАЕ екстрадували шахрайку, яка вкрала на зборах для ЗСУ 50 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
З ОАЕ екстрадували шахрайку, яка вкрала на зборах для ЗСУ 50 млн грн

Українські правоохоронці екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) жінку, яка організувала масштабну шахрайську схему під прикриттям зборів коштів на дрони для ЗСУ. За даними Нацполіції, афера завдала громадянам понад 50 мільйонів гривень збитків.

ℹ️  Що відомо про схему

Шахрайська схема діяла з літа до осені 2023 року. Злочинна група створила мережу підконтрольних підприємств, рахунків і криптогаманців. Спершу зловмисники виконували кілька реальних замовлень, пропонуючи до 20% знижки, щоб завоювати довіру клієнтів. Надалі вони імітували діяльність, оформлюючи фіктивні угоди — зокрема на постачання запчастин, текстилю, турпослуг, які насправді ніколи не надавались.

Фінанси акумулювалися на рахунках фіктивних фірм, а потім «відмивалися» через криптовалюту або переводи в інші юрисдикції.

🔍 Етапи слідства

Злочинну схему викрили у лютому 2024 року. Співучасників в Україні оперативно затримали, а лідерка афери, яка переховувалася за кордоном, була оголошена в міжнародний розшук. Зрештою, її затримали в ОАЕ та передали українській стороні.

⚖️ Підсумки слідства
  • Задокументовано 99 епізодів злочинної діяльності;
  • Встановлено зв’язки з фігурантами у Туреччині, ОАЕ та росії;
  • Накладено арешт на:
    • 6 автомобілів;
    • 3 квартири;
    • Понад 25 банківських рахунків;
    • 16 криптогаманців;
    • Сума арештованих активів перевищує 20 млн грн.

Особливо цинічними епізодами стали махінації під час блекаутів та паливної кризи: фігуранти продавали неіснуючі старлінки та фальшиві паливні талони.

🚨 Збитки: понад 600 дронів для ЗСУ

«Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій», — наголосили в Нацполіції.

Наразі головну підозрювану взято під варту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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