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З навчань у Франції 155-ї бригади втекли чоловіки, які вже намагались втекти з України – ДБР

Денис Молотов
Денис Молотов
З навчань у Франції 155-ї бригади втекли чоловіки, які вже намагались втекти з України - ДБР

У списках бійців 155-ї окремої механізованої бригади “Анна Київська”, яких відправили на навчання до Франції, були виявлені чоловіки, що раніше вже намагались втекти з України та всіляко прагнули уникнути мобілізації. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян під час виступу в ефірі телемарафону в п’ятницю, 24 січня.

Як зазначила Сапьян, у процесі розслідування масових випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) у 155-й бригаді слідчі виявили у списках людей, направлених на навчання до Франції, які вже раніше були схоплені під час спроби уникнути мобілізації. Саме тих, хто раніше передавав кошти посередникам для втечі з України шляхом нелегального перетину кордону. Однак раніше ці спроби були невдалими, адже порушники були затримані українськими прикордонниками.

Речниця ДБР уточнила, що такі особи не підпадають під кримінальну відповідальність і обмежуються сплатою адміністративного штрафу.

📢 «Наразі з’ясовуються всі факти цієї схеми. Ускладнює роботу той нюанс, що ці військовослужбовці мобілізовані вже за кордоном», – підкреслила Сапьян.

Французька сторона, за словами Сапьян, не має юридичних підстав для видачі цих військовослужбовців. Водночас українські силовики сподіваються, що будуть вжиті всі можливі заходи для вирішення ситуації.

155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської, яка мала символізувати історичну єдність між Україною та Францією, було створено у березні 2024 року. Восени того ж року новобранців відправили до Франції, яка взяла на себе зобов’язання забезпечити їх навчанням та озброєнням. Після повернення військових, частину з них перекинули на передову.

Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення про кризу в бригаді. Зокрема, стало відомо, що через “розвал керівництва та масове дезертирство рядових” бригада почала фактично розпадатися. За даними медіа, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили свої позиції.

6 січня Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що проблеми 155-ї бригади будуть вирішені, а її склад посилено.

У свою чергу, 7 січня французька сторона підтвердила інформацію про кілька десятків випадків дезертирства серед українських солдатів під час навчань.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ затримала колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської.

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