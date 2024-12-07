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Вилучено рекордну кількість кокаїну в Домінікані

Денис Молотов
Денис Молотов
Вилучено рекордну кількість кокаїну в Домінікані

У Домініканській Республіці конфіскували найбільшу в історії країни партію кокаїну – 9,5 тонн. Наркотики знайшли у вантажі бананів, що прибув із Гватемали до порту Санто-Домінґо. Про це повідомляє Reuters у суботу, 7 грудня.

Правоохоронці виявили 320 мішків, у яких знаходилося приблизно 9 528 кілограмів кокаїну. Загальну вартість партії оцінили у 250 мільйонів доларів США за цінами «чорного ринку». Вантаж мав вирушити до Бельгії.

Це найбільше вилучення наркотиків в історії Домінікани, що значно перевищує попередній рекорд – 2 580 кілограмів, конфіскованих у 2006 році в тому ж порту.

Фонд InSight Crime, що займається дослідженням організованої злочинності, зазначає, що стрімке зростання масштабів вилучення наркотиків свідчить про повернення Карибського басейну як ключового маршруту контрабанди з Колумбії до Європи. Там споживання заборонених речовин, за попередніми оцінками, зросло більш ніж удвічі з 2011 по 2023 рік.

📢 «Оскільки попит зростає, наркоторговці нарощують зусилля для його задоволення, перетворюючи Карибський басейн на ідеальний канал для контрабанди кокаїну в Європу», – йдеться у звіті фонду.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення в Еквадорі 3 тонн кокаїну, захованих у ящиках із бананами. Цей вантаж планували відправити до російського порту Санкт-Петербург.

👉 Також раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський прибув до французької столиці.

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