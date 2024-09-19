Четвер, 19 Вересня, 2024
23.6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОВиявлено перші випадки гарячки Західного Нілу у Хмельницькому
СУСПІЛЬСТВО

Виявлено перші випадки гарячки Західного Нілу у Хмельницькому

Денис Молотов
Денис Молотов
Виявлено перші випадки гарячки Західного Нілу у Хмельницькому

У Хмельницькій області зафіксували перші випадки захворювання на гарячку Західного Нілу. Про це під час брифінгу в четвер, 19 вересня, повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

📢 «Обоє хворих – мешканці обласного центру: 55-річний чоловік та 21-річна дівчина. Випадки між собою не пов’язані, а діагноз підтверджений лабораторно. За медичною допомогою хворі звернулися 31 серпня, тоді ж і були госпіталізовані до медичних закладів Хмельницького», – зазначив Габрикевич.

Він додав, що симптоми захворювання в обох пацієнтів включали високу температуру, тривалі головні болі, болі у м’язах та суглобах, слабкість, нудоту та діарею, що є типовими ознаками гарячки Західного Нілу. Наразі хворі перебувають у стаціонарі, де отримують необхідне лікування.

Як зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, станом на початок серпня в Україні було зареєстровано 69 випадків цієї хвороби, з яких 41 випадок підтвердили у серпні. Найбільше заражень зафіксовано в Полтавській, Черкаській, Київській областях та у столиці. Кузін зазначив, що існує ймовірність подальшого поширення вірусу в Україні.

Також 3 вересня Ольга Богомолець, заслужений лікар України, повідомила про випадки гарячки Західного Нілу в різних регіонах країни. У Києві на лікуванні перебуває 17 людей, а кількість летальних випадків у столиці досягла чотирьох.

Відомо, що 28 серпня в Умані стався перший смертельний випадок через цю хворобу. Помер 65-річний чоловік, якого лікували у Києві, де й було підтверджено діагноз.

Попередня стаття
ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу
Наступна стаття
Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Ізраїль почав наносити удари по території Лівану

ВАЖЛИВО

ТЦК в Ужгороді мобілізували весь технічний персонал гурту МУР

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб: особлива активність ворога – на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

До 10 років ув’язнення засуджено організаторку псевдореферендуму на Луганщині

КРИМІНАЛ

Сєвєродонецьк – окупований, Сіверськодонецьк – деколонізований

ВАЖЛИВО

Наступна зима буде найсерйознішим випробуванням для України, дефіцит електрики може сягнути 6 ГВт – Міжнародне енергетичне агентство

ПОДІЇ

Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету

ВЛАДА

ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу

ПОДІЇ

Шестеро людей постраждали через ранковий удар рф по Куп’янську, у Харкові пошкоджена школа та дитячий садок

ПОДІЇ

Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті та втрати окупантів

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ