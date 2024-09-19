Виявлено перші випадки гарячки Західного Нілу у Хмельницькому

У Хмельницькій області зафіксували перші випадки захворювання на гарячку Західного Нілу. Про це під час брифінгу в четвер, 19 вересня, повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

📢 «Обоє хворих – мешканці обласного центру: 55-річний чоловік та 21-річна дівчина. Випадки між собою не пов’язані, а діагноз підтверджений лабораторно. За медичною допомогою хворі звернулися 31 серпня, тоді ж і були госпіталізовані до медичних закладів Хмельницького», – зазначив Габрикевич.

Він додав, що симптоми захворювання в обох пацієнтів включали високу температуру, тривалі головні болі, болі у м’язах та суглобах, слабкість, нудоту та діарею, що є типовими ознаками гарячки Західного Нілу. Наразі хворі перебувають у стаціонарі, де отримують необхідне лікування.

Як зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, станом на початок серпня в Україні було зареєстровано 69 випадків цієї хвороби, з яких 41 випадок підтвердили у серпні. Найбільше заражень зафіксовано в Полтавській, Черкаській, Київській областях та у столиці. Кузін зазначив, що існує ймовірність подальшого поширення вірусу в Україні.

Також 3 вересня Ольга Богомолець, заслужений лікар України, повідомила про випадки гарячки Західного Нілу в різних регіонах країни. У Києві на лікуванні перебуває 17 людей, а кількість летальних випадків у столиці досягла чотирьох.

Відомо, що 28 серпня в Умані стався перший смертельний випадок через цю хворобу. Помер 65-річний чоловік, якого лікували у Києві, де й було підтверджено діагноз.