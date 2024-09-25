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СУСПІЛЬСТВО

Впродовж двох-трьох тижнів: повідомлено строки очищення річок Сейм та Десна

Денис Молотов
Денис Молотов
Впродовж двох-трьох тижнів: повідомлено строки очищення річок Сейм та Десна

Вода у річках Сейм та Десна повністю очиститься впродовж двох-трьох тижнів, повідомив заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак в етері Громадського радіо.

📢 «Якщо взяти протяжність річки Сейм (приблизно 250 кілометрів), додати 360 кілометрів річки Десна, то, орієнтовно через два-три тижні чиста вода повністю промиється, і в руслі річок вона буде чистою», — зазначив він.

Гопчак також зазначив, що найбільші концентрації хімічного споживання кисню зафіксовані на 100-кілометровій ділянці Сейму від села Мутин на Сумщині до села Долинське на Чернігівщині. Хоча органічні забрудники розбавляються та окислюються, показники поступово знижуються, але поки – не відповідають нормам.

📢 «Ми щоденно проводимо моніторинги. За результатами вимірювання пріоритетних забруднювальних речовин з проб річок Сейм та Десна, перевищення екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук та важких металів не виявлено. Є незначні перевищення нікелю в місті Батурин, але це перевищення в десяту частину разу. Це може бути викликано природним явищем», — розповів Гопчак.

Він підкреслив, що об’єм повторного забруднення був не таким значним.  Швидкість течії річок становить 20-30 кілометрів за добу, що сприяє очищенню води саме з такою швидкістю. Завдяки ширині та глибині Десни ближче до місця впадіння в Дніпро, вода тут очищується швидше. Додатково очищення підтримувалось роботою семи аераційних установок.

Після першого забруднення вода в річках стабілізувалася, проте 17 вересня сталося повторне забруднення Сейму, яке дійшло до Десни. Як повідомили науковці, джерелом забруднення є Теткінський цукровий завод у Курській області на росії.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що росіяни спричинили масштабне забруднення річки Сейм, скидаючи туди відходи невідомих речовин. У воді зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин. Про це заявили у Держагентстві  з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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