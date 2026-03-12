ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Відбулись обшуки в управлінні Львівської міськради

Денис Молотов
Відбулись обшуки в управлінні Львівської міськради
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Львів.

Обшуки СБУ відбулися у четвер зранку, 12 березня, в одному з управлінь Львівської міської ради. Про це повідомили у самій міськраді в Telegram. У повідомленні зазначається, що слідчі дії проводить Управління Служби безпеки України.

📢 «Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних», – ідеться у повідомленні.

У міській раді наголосили, що готові повністю сприяти роботі правоохоронців для з’ясування всіх деталей справи.

📢 «Львів повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та… справедливого розслідування», – заявили у міськраді.

☝️ Йдеться про перевірку можливих порушень, пов’язаних із процедурою бронювання військовозобов’язаних. Інших подробиць щодо самого управління чи можливих фігурантів справи наразі не повідомляють.

Раніше правоохоронні органи вже заявляли про викриття низки схем уникнення мобілізації. Зокрема, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували десять нових схем, пов’язаних із незаконним уникненням мобілізації. У межах цих розслідувань правоохоронці затримали організаторів відповідних оборудок.

👉 Також нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного стягнення коштів із пацієнтів під виглядом «безкоштовного» лікування.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Донецьку після вибуху почалась сильна пожежа

ВАЖЛИВО

Іран продовжує атаки на комерційні судна у Перській затоці

ПОДІЇ

У мережі з’явилося відео інциденту з бусом ТЦК на Волині

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 48 боїв, найбільше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус – Spiegel

ПОДІЇ

Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

ПОДІЇ

В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

ВАЖЛИВО

Чоловік перетнув кордон України з Румунією на власному літаку

КОРДОН

Федоров хоче прибрати “зоопарк рішень” у закупівлі дронів: потреба формуватиметься “автоматично” на основі бойових даних

ПОДІЇ

Трамп заявив про перемогу США у війні з Іраном

ВАЖЛИВО

Кувейт зменшив видобуток нафти на тлі атак Ірану

ВАЖЛИВО

З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

ВАЖЛИВО

Туристи, а не офіційні особи: МЗС спростувало статус «угорської делегації»

ВЛАДА

Україна звинуватила Угорщину у порушенні міжнародних норм

ВЛАДА

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип