Відбулись обшуки в управлінні Львівської міськради

Обшуки СБУ відбулися у четвер зранку, 12 березня, в одному з управлінь Львівської міської ради. Про це повідомили у самій міськраді в Telegram. У повідомленні зазначається, що слідчі дії проводить Управління Служби безпеки України.

📢 «Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних», – ідеться у повідомленні.

У міській раді наголосили, що готові повністю сприяти роботі правоохоронців для з’ясування всіх деталей справи.

📢 «Львів повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та… справедливого розслідування», – заявили у міськраді.

☝️ Йдеться про перевірку можливих порушень, пов’язаних із процедурою бронювання військовозобов’язаних. Інших подробиць щодо самого управління чи можливих фігурантів справи наразі не повідомляють.

Раніше правоохоронні органи вже заявляли про викриття низки схем уникнення мобілізації. Зокрема, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували десять нових схем, пов’язаних із незаконним уникненням мобілізації. У межах цих розслідувань правоохоронці затримали організаторів відповідних оборудок.

