Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Відбулось засідання Ради оборони Луганської області – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Відбулось засідання Ради оборони Луганської області - ОВА

Рада оборони Луганської області провела чергове засідання у понеділок, 4 серпня. Про це повідомляє офіційний сайт Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «За виконання мобілізаційних завдань Генерального штабу начальники військових адміністрацій несуть персональну відповідальність», – підкреслив очільник області Олексій Харченко, звертаючись до членів Ради оборони.

☝️ За результатами розгляду звітів щодо виконання доручень Генштабу, Харченко надав низку вказівок:

  • залучати персонал і техніку комунальних підприємств до ліквідації наслідків, спричинених обстрілами російських загарбників;
  • забезпечити вивезення сміття та перебазування товарно-матеріальних цінностей військових частин;
  • продовжити будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині.

Відбулось засідання Ради оборони Луганської області - ОВА💼 Крім того, посадовцям доручено провести перевірку стану військового обліку та бронювання на підприємствах, установах і організаціях Луганської області, які не мають або втратили статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у період воєнного стану.

📣 Члени Ради обговорили також шляхи покращення інформування населення та посилення рекрутингових заходів у громадах Луганської області.

🚨 Головному управлінню Національної поліції в Луганській області спільно з обласними й районними ТЦК та СП доручено:

  • проводити адміністративне затримання та доставлення осіб призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили правопорушення за статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

📌 Зазначені статті стосуються порушень правил військового обліку та уникнення мобілізації.

👉 Також нагадаємо, що на Луганщині окупаційна влада продовжує тиснути на місцеве населення, посилюючи примусову мобілізацію.

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