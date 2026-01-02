В Україні створили новий інструмент підтримки бізнесу – НУР

Національна установа розвитку (НУР) з 1 січня офіційно розпочала роботу в Україні. Вона забезпечуватиме мікро-, малий та середній бізнес доступом до пільгового фінансування через мережу банків-партнерів. Про це у четвер повідомило Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що НУР створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та функціонуватиме як неприбуткова фінансова інституція «другого рівня». Її діяльність передбачає надання фінансових ресурсів пріоритетним галузям економіки не напряму, а через українські банки.

☝️ За даними Мінфіну, модель роботи НУР відповідає кращим європейським практикам, поєднуючи інституційну автономність зі стратегічним партнерством з урядом. Установа матиме автономне управління, адаптоване регулювання з боку Національного банку України та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.

Ключовою місією НУР визначено розширення доступу мікро-, малого та середнього підприємництва до пільгового фінансування. Для цього установа зможе використовувати широкий інструментарій державної підтримки.

Законом передбачено, що НУР матиме повноваження надавати кредити, гарантії, гранти, компенсації відсоткових ставок і страхових премій, супроводжувати державні та міжнародні програми, здійснювати аналіз ефективності проєктів, інвестиційну діяльність, а також підтримувати просвітницькі заходи для бізнесу.

У Міністерстві фінансів наголосили, що НУР має стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для підприємців. Окремий акцент робиться на системній підтримці малого і середнього бізнесу як одного з драйверів економічного зростання.

