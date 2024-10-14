В Україні, поки що, не закриватимуть дитбудинки

Дитбудинки не будуть закриті щонайменше протягом наступного року, оскільки їх фінансування в Україні продовжено. Про це повідомив голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський у своєму дописі на Facebook в понеділок, 14 жовтня.

📢 «Сімейне виховання для дітей раннього віку – це пріоритет. Ми, як держава, зобовʼязані забезпечити кожну дитину, яка з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування, сімейним оточенням. Не йдеться про одномоментне закриття будинків дитини. Їх фінансування продовжуватиметься і наступного року», – зазначив Добромільський.

Наразі в таких установах перебуває 1400 дітей, з яких понад 700 мають статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

👉 Нагадаємо, що у 2017 році уряд розпочав масштабну реформу інтернатних закладів, яка передбачає 10-річний план. Її мета полягає у зменшенні на 70% кількості дітей, які проживають у будинках дитини, та збільшенні кількості дитячих будинків сімейного типу й патронатних сімей. У рамках цієї реформи планувалося, що в період з 2021 до 2026 року дитбудинки будуть повністю ліквідовані.

📌 У червні уряд зареєстрував законопроєкт про ліквідацію «дитячих будинків сімейного типу». Цей законопроєкт щодо перетворення дитячих будинків сімейного типу на прийомні сім’ї, де кількість дітей не перевищуватиме шість. Винятки можливі лише у випадках, коли всі діти є рідними братами чи сестрами. Законопроєкт наразі знаходиться на розгляді у відповідному комітеті.