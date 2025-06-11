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В США по всьому Техасу задіяно нацгвардію через протести

Денис Молотов
Денис Молотов
В США по всьому Техасу задіяно нацгвардію через протести

У середу, 11 червня, губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про масове розгортання підрозділів Національної гвардії по всьому штату. Це рішення стало відповіддю на хвилю протестів, що вибухнули після серії рейдів проти нелегальних мігрантів. Заяву оприлюднено на його офіційній сторінці у мережі X (колишній Twitter).

📢 «Національна гвардія Техасу буде розміщена в різних куточках штату для забезпечення миру та порядку», — зазначив губернатор.

Він підкреслив, що мирні акції дозволені, однак будь-яке насильство або пошкодження майна під час протестів тягнутиме за собою правові наслідки.

🔻 За інформацією телеканалу KSAT-TV, частину гвардійців вже перекинули до міста Сан-Антоніо — одного з найбільш густонаселених у Техасі. Очікується, що наймасштабніші акції протесту пройдуть у середу та суботу.

📌 Протести проти міграційної політики американської влади охопили майже всю територію США після хвилі рейдів, проведених співробітниками Імміграційної та митної служби США (ICE). У результаті цих операцій затримано десятки людей, що викликало особливо бурхливу реакцію в Лос-Анджелесі, де запроваджено комендантську годину в центрі міста.

Президент Дональд Трамп ухвалив рішення ввести підрозділи Національної гвардії до Лос-Анджелеса, а також доручив силовикам розігнати протестувальників і депортувати осіб, які перебувають у США незаконно.

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що до зони заворушень направлено також морську піхоту. Поліція Лос-Анджелеса інформує про масові арешти — щонайменше 378 затриманих від початку протестів.

☝️Раніше Дональд Трамп підписав наказ про введення до Лос-Анджелеса двох тисяч бійців Нацгвардії. У відповідь на це штат Каліфорнія подав позов до федеральної адміністрації, оскільки військових було перекинуто без згоди губернатора Гевіна Ньюсома.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу перед військовослужбовцями на базі Форт-Брег у Північній Кароліні заявив про намір запровадити кримінальне покарання за спалення американського прапора.

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