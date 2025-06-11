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Трамп пропонує саджати в тюрму за спалення прапора США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп пропонує саджати в тюрму за спалення прапора США

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед військовослужбовцями на базі Форт-Брег у Північній Кароліні заявив про намір запровадити кримінальне покарання за спалення американського прапора. Про це повідомляє телеканал FOX 35 Orlando, який транслював подію 10 червня.

📢 «Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти у в’язницю на один рік», — підкреслив Трамп, зазначивши, що вже веде роботу над відповідним законопроєктом разом із групою сенаторів.

Це не перша ініціатива республіканця у цьому напрямку. Ще влітку 2020 року під час передвиборчого мітингу в Оклахомі Трамп уже виступав за посилення відповідальності за наругу над державними символами. Зокрема, тоді він також пропонував ввести покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

☝️Тим часом у США зростає суспільна напруга. Минулі вихідні в Лос-Анджелесі відзначилися масштабними протестами, які почалися як реакція на жорстку імміграційну політику Білого дому. Згодом мітинги переросли у відкриті сутички з поліцією.

📢 У зв’язку з цим президент оголосив про рішення залучити до стабілізації ситуації дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

👉 Крім того, 8 червня Дональд Трамп опинився в центрі уваги соцмереж після того, як перечепився на трапі літака. Користувачі нагадали йому, що у минулому сам Трамп висміював свого попередника Джо Байдена за подібний інцидент.

💢 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах із близьким оточенням різко висловився про засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска. Він назвав його «запеклим наркоманом».

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