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В районі Софіївської Борщагівки, що на Київщині, впав будівельний кран

Денис Молотов
Денис Молотов
В районі Софіївської Борщагівки, що на Київщині, впав будівельний кран

У Києві на Софіївській Борщагівці стався смертельний інцидент із будівельним краном. У понеділок, 18 листопада, на будівельному майданчику в районі Софіївської Борщагівки, що на Київщині, впав баштовий будівельний кран. Унаслідок цього загинув 31-річний кранівник, про що повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік помер до прибуття бригади швидкої допомоги.

📢 «За попередніми даними, причиною трагедії стало пошкодження анкерної секції основи крана», – йдеться у повідомленнях.

Ймовірні причини аварії на будівельному майданчику

Джерела журналістів ЗМІ припускають, що трагедія в районі Софіївської Борщагівки могла статися через порушення правил техніки безпеки. Зокрема, технічний стан обладнання або не перевіряли, або ж перевіряли із порушеннями. Це свідчить про те, що кранівник міг працювати на несправній будівельній техніці.

Подібні інциденти

📌 Подібні випадки траплялися й раніше. Так, 9 жовтня 2023 року в столичному районі Оболонь будівельний кран впав на проїжджу частину, через що довелося змінити маршрути громадського транспорту.

📌 У 2019 році в Ужгороді кран упав на дві припарковані іномарки, повністю їх знищивши.

☝️ Раніше було повідомлено, що в передмісті Києва, в районі Софіївської Борщагівки, на дев’ятому поверсі одного з житлових комплексів пролунав потужний вибух, який спричинив пожежу. На щастя, як повідомила поліція, обійшлося без постраждалих. Пожежу вдалося ліквідувати силами ДСНС, але житлове приміщення повністю вигоріло.

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