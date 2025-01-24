П’ятниця, 24 Січня, 2025
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Уряд Польщі заборонив блокаду українсько-польського кордону

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд Польщі заборонив блокаду українсько-польського кордону

Для запобігання можливим спробам блокади українсько-польського кордону у майбутньому уряд Польщі ухвалив рішення включити прикордонну інфраструктуру до списку критично важливих об’єктів. Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань співпраці з Україною, голова комісії Сейму у закордонних справах Павел Коваль під час спілкування з журналістами у четвер, 23 січня, передає Укрінформ.

📢 «Уряд запровадив правила, пов’язані з критичною інфраструктурою, що зменшило незручності, пов’язані з протестами на кордоні», – зазначив Коваль.

Він уточнив, що перелік критичної інфраструктури прикордоння було суттєво розширено.

📢 «У Польщі та всьому ЄС фермери завжди шукатимуть можливості для організації таких протестів, які будуть найбільш дошкульними для влади. З іншого боку, будь-яка влада намагатиметься у межах закону обмежити ці протести», – додав Коваль.

За його словами, нинішні акції протесту на польсько-українському кордоні є відлунням торішніх подій.

📢 «Цього року жодних проблем на кордоні між Польщею та Україною немає», – наголосив він.

Як відомо, польські фермери в період з лютого по квітень минулого року блокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Тоді вони вимагали від уряду Польщі відмовитися від участі у Європейському зеленому курсі та заблокувати ввезення різних видів української агропродукції.

Варто зазначити, що випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася на території Польщі, офіційно зафіксовано не було.

Нагадаємо, протягом періоду з листопада 2023 року до літа 2024 року польські аграрії періодично блокували прикордонні пункти пропуску, висуваючи вимоги щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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