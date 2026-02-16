Вашингтон не змушує Київ і москву до угоди – Рубіо

Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати намагаються відіграти посередницьку роль у завершенні війни між росією та Україною, однак не нав’язують жодних умов сторонам. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Віктором Орбаном у Будапешті 16 лютого, повідомив Укрінформ.

За словами Рубіо, Вашингтон не прагне змушувати Київ чи москву до укладення угоди.

📢 «Ми не прагнемо нав’язати нікому угоду. Ми не намагаємося змусити нікого укласти угоду, яку вони не хочуть укладати. Ми просто хочемо допомогти їм, бо вважаємо, що ця війна, яка неймовірно руйнівна, має завершитися якомога швидше», – наголосив держсекретар.

Роль Сполучених Штатів

Рубіо висловив думку, що саме США наразі є єдиною державою, здатною посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Він зауважив, що Організація Об’єднаних Націй не змогла досягти такого результату, а жодна інша європейська країна також не спромоглася організувати прямий діалог між сторонами.

📢 «Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об’єднаних Націй не змогла цього зробити. І немає жодної іншої країни в Європі, яка б змогла це зробити. Сполучені Штати успішно змусили обидві сторони розмовляти», – нагадав він.

Позиція Трампа

Держсекретар додав, що Дональд Трамп витратив значний політичний ресурс, намагаючись сприяти мирному врегулюванню. Рубіо висловив здивування критикою на адресу американського президента через ці зусилля.

За його словами, США продовжуватимуть участь у процесі доти, доки їхня роль залишатиметься конструктивною.

📢 «Ми будемо продовжувати, поки наша роль і наша участь будуть позитивними. Сподіваємося, що війна закінчиться чим швидше, тим краще…Тож ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб спробувати довести її до кінця. І якщо нам це вдасться, я думаю, світ стане кращим», – резюмував держсекретар.

Нагадаємо👇

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США пропонують сторонам завершити війну до червня. Він припустив, що американська сторона може чинити дипломатичний тиск відповідно до такого графіка.

Вашингтон, зі свого боку, заявляє про готовність і надалі сприяти пошуку домовленостей, які дозволили б завершити війну.

Також Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки образно висловився на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.