Каллас і Рубіо посперечалися через війну в Україні

Під час зустрічі міністрів країн «Великої сімки» 28 березня сталася гостра суперечка між главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас та державним секретарем США Марко Рубіо щодо війни в Україні та підходів до росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, які були свідками інциденту.

Під час обговорення ситуації в Україні Каллас розкритикувала Сполучені Штати за недостатній тиск на москву. Вона нагадала, що рік тому Марко Рубіо заявляв про готовність США вжити додаткових заходів, якщо росія перешкоджатиме мирним зусиллям США щодо припинення війни.

📢 «Минув рік, а росія не зрушила з місця. Коли ж урветься ваш терпець?» — звернулася Каллас.

За словами джерел, Рубіо відреагував емоційно, був явно роздратований та підвищив голос.

📢 «Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще, будь ласка. Ми відійдемо вбік», — відповів він.

Він також наголосив, що США ведуть переговори з обома сторонами, водночас надаючи Україні військову допомогу та розвіддані.

🤝 Реакція союзників

Після напруженого обміну репліками кілька європейських міністрів втрутилися в дискусію. Вони заявили, що розраховують на продовження дипломатичних зусиль США щодо припинення війни.

Після завершення основної частини зустрічі Рубіо та Каллас ненадовго відійшли для окремої розмови, щоб залагодити ситуацію.

У Державному департаменті США охарактеризували інцидент як «відвертий обмін думками».

Після зустрічі Рубіо заперечив наявність конфлікту.

📢 «Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль… Там ніхто не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного», — заявив він журналістам.

