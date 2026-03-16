У Запоріжжі під час стрілянини з поліцією загинув військовий у СЗЧ

Денис Молотов
Фото: скриншот із відео Національної поліції України / 16.03.2026

Стрілянина в Запоріжжі сталася під час затримання підозрюваних у нападі та спробі грабежу. У результаті інциденту загинув один військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Про це 16 березня повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, близько 06:30 ранку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про побиття чоловіка та спробу грабежу у Хортицькому районі Запоріжжя.

Прибувши на місце, патрульні зустріли заявника, який вказав на двох осіб, ймовірно причетних до злочину. Під час перевірки обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно.

📢 «Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію… Поліцейський… застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли», – йдеться у повідомленні.

Після пострілів один із чоловіків утік з місця події. Інший намагався застосувати проти поліцейських газовий балончик та чинив фізичний опір, однак його вдалося затримати.

Згодом неподалік правоохоронці виявили другого чоловіка мертвим. За інформацією поліції, він був військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Його спільник, як уточнюється, також перебуває у статусі СЗЧ.

☝️ Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці призначили службове розслідування, яке має встановити правомірність застосування поліцейським вогнепальної зброї.

📢 «На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Усі обставини події встановлюються», – додали у Нацполіції.

👉 Також нагадаємо, що працівник районного ТЦК на Львівщині постане перед судом після інциденту з побиттям чоловіка під час перевірки документів.

