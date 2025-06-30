Понеділок, 30 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У Тегерані вручили ноту протесту Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
У Тегерані вручили ноту протесту Україні

Голову української дипломатичної місії в Тегерані Кирила Позднякова викликали до Міністерства закордонних справ Ірану, де йому вручили ноту протесту. Про це 30 червня повідомило іранське інформагентство ISNA із посиланням на заяву департаменту МЗС країни.

☝️ Зазначається, що приводом для виклику дипломата стали нібито «необґрунтовані» висловлювання окремих представників української влади щодо останнього військового протистояння між Ізраїлем та Іраном. Про конкретні заяви або імена чиновників у повідомленні не згадується.

🔻 В офіційній позиції іранського зовнішньополітичного відомства зазначено:

📢 «Тимчасовому повіреному у справах України в Ісламській Республіці Іран висловлено рішучий протест у зв’язку з недружніми коментарями українських чиновників».

Крім того, представник МЗС Ірану Шахрам Фарсаї заявив, що українська сторона нібито «ігнорує свої міжнародно-правові зобов’язання», зокрема:

  • принципи та цілі Статуту Організації Об’єднаних Націй,
  • положення Женевських конвенцій 1949 року.

🔺 Він також звинуватив Київ у підтримці «військової агресії Ізраїлю» проти Ірану, не навівши при цьому жодних конкретних прикладів чи фактів.

📌 У відповідь на ноту протесту український дипломат Кирило Поздняков повідомив, що передасть її зміст українському уряду в найкоротші терміни.

📚 Нагадаємо, що після початку прямого збройного конфлікту між Іраном та Ізраїлем українське Міністерство закордонних справ зробило офіційну заяву. У ній Київ закликав до відновлення стабільності на Близькому Сході та вказав, що саме режим у Тегерані є джерелом численних регіональних загроз.

Також було повідомлено, що Ісламська Республіка Іран звернулась до Організації Об’єднаних Націй (ООН) із закликом офіційно засудити Сполучені Штати Америки та Ізраїль за розв’язання так званої «12-денної війни».

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп: Ядерні об’єкти Ірану знищено, медіа та розвідка брешуть

ПОЛІТИКА

Фейк: На аукціоні в Лондоні продають «кастрюлю свободи» з Революції гідності

СТОПФЕЙК

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

Пєсков заснув під путіна: момент потрапив на відео

ПОДІЇ

Нічна атака: росія випустила по Україні 371 повітряну ціль

ВІЙНА

Королівські ВПС отримають ядерні винищувачі F-35A

ПОДІЇ

Президент Польщі у Києві: Анджей Дуда з прощальним візитом

ВАЖЛИВО

Генштаб: половина боїв сьогодні – на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

ВІЙНА

Іран надав росії дрони Shahed до початку повномасштабної війни – Зеленський

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"