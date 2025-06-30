У Тегерані вручили ноту протесту Україні

Голову української дипломатичної місії в Тегерані Кирила Позднякова викликали до Міністерства закордонних справ Ірану, де йому вручили ноту протесту. Про це 30 червня повідомило іранське інформагентство ISNA із посиланням на заяву департаменту МЗС країни.

☝️ Зазначається, що приводом для виклику дипломата стали нібито «необґрунтовані» висловлювання окремих представників української влади щодо останнього військового протистояння між Ізраїлем та Іраном. Про конкретні заяви або імена чиновників у повідомленні не згадується.

🔻 В офіційній позиції іранського зовнішньополітичного відомства зазначено:

📢 «Тимчасовому повіреному у справах України в Ісламській Республіці Іран висловлено рішучий протест у зв’язку з недружніми коментарями українських чиновників».

Крім того, представник МЗС Ірану Шахрам Фарсаї заявив, що українська сторона нібито «ігнорує свої міжнародно-правові зобов’язання», зокрема:

принципи та цілі Статуту Організації Об’єднаних Націй ,

, положення Женевських конвенцій 1949 року.

🔺 Він також звинуватив Київ у підтримці «військової агресії Ізраїлю» проти Ірану, не навівши при цьому жодних конкретних прикладів чи фактів.

📌 У відповідь на ноту протесту український дипломат Кирило Поздняков повідомив, що передасть її зміст українському уряду в найкоротші терміни.

📚 Нагадаємо, що після початку прямого збройного конфлікту між Іраном та Ізраїлем українське Міністерство закордонних справ зробило офіційну заяву. У ній Київ закликав до відновлення стабільності на Близькому Сході та вказав, що саме режим у Тегерані є джерелом численних регіональних загроз.

Також було повідомлено, що Ісламська Республіка Іран звернулась до Організації Об’єднаних Націй (ООН) із закликом офіційно засудити Сполучені Штати Америки та Ізраїль за розв’язання так званої «12-денної війни».