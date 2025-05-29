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У Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловікам до 24 років

Денис Молотов
Денис Молотов
У Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловікам до 24 років

Верховна Рада України розглядає можливість послабити обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком до 23–24 років. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у коментарі агентству Інтерфакс-Україна у четвер, 29 травня.

📢 «Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення. Для того, щоб ми не втрачали нашу молодь. Вони їдуть за кордон і потім не можуть повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану», — зазначив Веніславський.

☝️ Відповідно до чинного законодавства, під час дії воєнного стану виїзд за межі країни для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений. Однак, за словами депутата, обмеження можуть мати зворотний ефект, змушуючи молодих людей залишатися за кордоном назавжди.

📢 «Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними. Щоб вони не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв’язок з Україною», — наголосив парламентар.

Він також визнав, що питання є чутливим. Адже важко провести чітку вікову межу, проте зазначив, що законодавчі ініціативи можуть бути подані вже найближчим часом.

☝️ Нагадаємо:

  • З 3 березня 2024 року Мінкульт припинив видачу листів сприяння для виїзду митців і журналістів за кордон. Понад 500 чоловіків, які отримали можливість виїзду за кордон на підставі листів-пропозицій Мінкульту у 2024 році, досі не повернулися до України.
  • У 2023 році Державне бюро розслідувань викрило 120 посадовців, які були причетні до схем незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

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