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У Перу знайшли місто Пеніко, старіше за Мачу-Пікчу

Денис Молотов
Денис Молотов
У Перу знайшли місто Пеніко, старіше за Мачу-Пікчу

У Перу зробили визначне археологічне відкриття — знайдено місто Пеніко, якому орієнтовно 3500 років. Це приблизно на 1000 років старше, ніж знамените Мачу-Пікчу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяви археологів.

За словами дослідників, Пеніко міг виконувати роль важливого торгового центру, який з’єднував регіони Тихоокеанського узбережжя, амазонських джунглів та Анд. Розкопки тривали понад вісім років, і вченим вдалося виявити щонайменше 18 споруд — серед них житлові комплекси, культові храми та центральну площу з рельєфами.

Серед унікальних знахідок — путуту, духовий інструмент із мушлі, який міг використовуватися для церемоній і був здатен передавати звук на великі відстані. Також знайдено глиняні скульптури людей і тварин, прикраси з мушель та інші артефакти, що вказують на розвинену соціально-релігійну структуру поселення.

🌄 Місто Пеніко розташоване неподалік місцевості, де понад 5000 років тому існувала цивілізація Караль — найдавніша відома культура американського континенту. Науковці припускають, що Пеніко з’явилося після кліматичних катаклізмів, які могли призвести до занепаду Караль.

📢 «Пеніко мало стратегічне значення, бо слугувало вузлом обміну між різними екосистемами — узбережжям, горами та джунглями», — підкреслює археологиня Рут Шейді, одна з керівниць дослідження.

📹 Завдяки зйомці з дрона археологам вдалося отримати панорамне зображення комплексу — круглу споруду на підвищенні, оточену кам’яними та глиняними будівлями.

Раніше в Італії археологи повідомили про виявлення величезної мармурової голови під площею Форуму Траяна в Римі.

☝️ Також нагадаємо, що у Китаї вивчили череп, якому приблизно 300 тисяч років. Він може змінити уявлення про хід еволюції людини. Череп Maba 1, знайдений ще у 1958 році в провінції Ґуандун, не належить жодному з відомих видів гомінідів.

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