У Києві палять поштові відділення: ведеться слідство

Поліція Києва повідомила, що обставини підпалу дверей у двох поштових відділеннях у Солом’янському районі. Ведеться слідство в межах розпочатих кримінальних проваджень. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби поліції, оприлюдненій у понеділок, 28 жовтня.

Події відбулися на минулому тижні. На місці інциденту працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

📢 «За вказаним фактом ведеться слідство кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», – зазначили в поліції.

☝️ Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України зірвала плани російської воєнної розвідки щодо створення агентурного осередку в Києві. У столиці затримали резидентку російського ГРУ, яка здійснювала координацію виконавців так званих «російських замовлень».

📌 Крім того, раніше у Києві засудили до восьми років ув’язнення серійного палія, який підпалив 10 військових автівок і пошкодив ще три. Правоохоронцям вдалося викрити 68 осіб, причетних до підпалів транспортних засобів, що належать військовослужбовцям і волонтерам. Більшість випадків слідство зафіксувало в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

📌 Також було повідомлено, що в ніч на 19 жовтня російські війська намагалися здійснити чергову повітряну атаку на Київ за допомогою дронів. Це призвело до пошкоджень житлової інфраструктури та приватного майна у місті. Зокрема, було пошкоджено кілька автомобілів, фасади багатоповерхових будинків у різних мікрорайонах, балконну раму та вікна однієї з квартир. Також зазнав ушкоджень дах закладу громадського харчування.