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У Києві аварійний балкон не витримав американця

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві аварійний балкон не витримав американця

Київ, Подільський район. У четвер, 29 травня, в одному з дворів багатоквартирного будинку прямо перед під’їздом обвалився балкон, травмувавши громадянина США, який прибув в Україну для документування війни. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко в офіційному Telegram-каналі.

📢 «Це сталося перед входом у під’їзд житлового будинку. Іноземець зазнав травм», — зазначив очільник КМВА.

☝️ Ткаченко наголосив, що вважає цей випадок результатом багаторічної бездіяльності у сфері житлово-комунального господарства. Він також доручив новопризначеному голові Подільської райдержадміністрації Володимиру Наконечному:

      • підтримувати зв’язок із потерпілим,
      • взяти ситуацію з будинком на особистий контроль,
      • провести термінову інспекцію фасадів щодо аварійності.

📢 «Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності», – написав начальник КМВА.

Він також підкреслив, що постраждалий отримає всю необхідну допомогу.

На опублікованому потерпілим іноземцем відео він сам вказує, що він впав на землю разом із балконом. Тому, американець зазнав травм, впавши з висоти другого поверху, а не перебуваючи біля під’їзду, як зазначалось раніше.

📌 Це не перший подібний випадок: у Львові раніше загинув 43-річний власник квартири, який разом із балконом впав з четвертого поверху.

☝️ Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування додаткових 1,5 млрд грн на відбудову Київської області. Ще 5,2 млрд грн – на ремонт і експлуатацію доріг у фронтових і прифронтових регіонах.

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