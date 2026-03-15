У Херсоні російський дрон влучив у мікроавтобус, поранено чоловіка

Через влучання російського безпілотника у Херсоні загорівся мікроавтобус, унаслідок чого постраждав цивільний чоловік. Про це 15 березня повідомило Головне управління ДСНС у Херсонській області. За даними рятувальників, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, попри загрозу повторних ударів.

☝️ Надзвичайники працювали в умовах підвищеної небезпеки, оскільки російські війська часто повторно атакують місця, де працюють служби порятунку.

Крім того, рятувальники гасили пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку, яка виникла внаслідок нічного артилерійського обстрілу з боку російських військ. Вогонь охопив квартири на третьому поверсі, а також балкони на різних поверхах будівлі. За попередніми даними, в цьому випадку обійшлося без постраждалих.

📢 «Вночі внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає.

Вранці ворог знову атакував місто. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус. Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано цивільного чоловіка», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників ДСНС.

