ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Херсоні російський дрон влучив у мікроавтобус, поранено чоловіка

Денис Молотов
Фото: ДСНС Херсонської області / 15.03.2026

Через влучання російського безпілотника у Херсоні загорівся мікроавтобус, унаслідок чого постраждав цивільний чоловік. Про це 15 березня повідомило Головне управління ДСНС у Херсонській області. За даними рятувальників, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, попри загрозу повторних ударів.

☝️ Надзвичайники працювали в умовах підвищеної небезпеки, оскільки російські війська часто повторно атакують місця, де працюють служби порятунку.

Крім того, рятувальники гасили пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку, яка виникла внаслідок нічного артилерійського обстрілу з боку російських військ. Вогонь охопив квартири на третьому поверсі, а також балкони на різних поверхах будівлі. За попередніми даними, в цьому випадку обійшлося без постраждалих.

📢 «Вночі внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає.

Вранці ворог знову атакував місто. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус. Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано цивільного чоловіка», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників ДСНС.

📌 Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель двох працівників екстреної медичної допомоги на Харківщині. Вони загинули поблизу села Червона Хвиля внаслідок ворожого обстрілу, ще один медик отримав поранення.

  • Також повідомлялося, що кількість поранених через російську атаку на Запоріжжя зросла до 19 людей. Серед постраждалих є чотирирічний хлопчик.
  • Удар по автобусу на Харківщині стався вранці 13 березня у Куп’янському районі. Безпілотник російських окупантів атакував рейсовий автобус, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип