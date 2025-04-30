У Харкові чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК

Черговий інцидент із погрозою військовим ТЦК ножем стався в Новобаварському районі Харкова під час перевірки документів. Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, 29 квітня на лінію «102» надійшов виклик про конфлікт за участю цивільного громадянина та представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

📢 «29 квітня до відділу поліції №1 Харківського РУП №3 надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що у громадян стався конфлікт. Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводився агресивно, дістав ножа та погрожував його застосуванням», – йдеться у повідомленні поліції.

👮 На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці. За словами представника Шевченківського РТЦК та СП, агресивний громадянин не надав належних військово-облікових документів. А під час суперечки витягнув ніж і почав ним погрожувати.У порушника було вилучено ніж, яким він загрожував військовослужбовцям.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – загроза вбивством. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду або обмеження волі строком до двох років.

📌 Подібні інциденти не є поодинокими. 14 квітня в Ізмаїльському районі Одещини затримали чоловіка, який з рушницею прибув на блокпост, щоб завадити мобілізації своїх знайомих. А 18 квітня у Києві під час перевірки документів інший чоловік застосував проти співробітників ТЦК газовий балончик.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення щодо оптимізації складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Згідно з заявою, військовослужбовці, які не мають бойового досвіду і не мають медичних протипоказань, будуть направлені для служби в бойових частинах на фронт.