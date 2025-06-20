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У двір посла Норвегії в Тель-Авіві кинули гранату

Денис Молотов
Денис Молотов
У двір посла Норвегії в Тель-Авіві кинули гранату

Увечері в четвер, 19 червня, в Ізраїлі стався напад на резиденцію норвезького дипломата. Як повідомляє агенція Reuters, невідомі кинули бойову гранату у двір посольської резиденції, що розташована в Тель-Авіві.

Про інцидент розповів міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який уже провів особисту розмову з норвезьким послом.

📢 «Нещодавно я розмовляв з послом Норвегії в Ізраїлі Пером Егілем Сельваагом, у дворі якого сьогодні ввечері було кинуто гранат», — заявив Саар.

Він також публічно висловив засудження нападу:

📢 «Рішуче засуджую цей серйозний та небезпечний злочин».

У Міністерстві закордонних справ Норвегії підтвердили факт нападу. За офіційною інформацією відомства, жоден зі співробітників дипломатичної установи не постраждав. На місці інциденту працювали ізраїльські силовики та вибухотехніки.

Поліція Ізраїлю вже розпочала розслідування за фактом вибуху. У заяві правоохоронних органів уточнюється, що було завдано незначної шкоди майну.

☝️ Інцидент стався на тлі загального загострення безпекової ситуації в Ізраїлі через військову кампанію проти Ірану. Напередодні повідомлялось про пошкодження дипломатичних установ, зокрема про атаку на посольство США у Тель-Авіві. Тоді також обійшлося без жертв.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія його держави проти Ірану не спрямована на повалення режиму у цій країні. Він також додав, що операція «Народ як лев»яку Ізраїль розпочав 13 червня, триватиме незалежно від зовнішньополітичної позиції інших країн.

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