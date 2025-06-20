Нетаньягу: зміна режиму в Ірані — не мета, але можливий наслідок

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія його держави проти Ірану не спрямована на повалення режиму у цій країні. Про це політик заявив у четвер, 19 червня, в інтерв’ю, яке цитує агентство Reuters.

📢 «Питання зміни режиму чи падіння цього режиму – це насамперед справа іранського народу. Альтернативи цьому немає. Саме тому я не представив це як мету. Це може бути результатом, але це не заявлена чи офіційна мета, яка у нас є», – наголосив Нетаньягу.

Він також додав, що операція «Народ як лев», яку Ізраїль розпочав 13 червня, триватиме незалежно від зовнішньополітичної позиції інших країн. І хоча зміна режиму в Ірані не є ціллю цієї кампанії, її наслідки можуть бути непередбачуваними.

❗️ Журналісти також запитали прем’єра, чи може Ізраїль реалізувати удар по ядерному заводу у Фордо, якщо США не приєднаються до таких дій. На це він відповів чітко:

📢 «Він (Трамп – ред.) зробить те, що буде добре для Сполучених Штатів, а я зроблю те, що буде добре для держави Ізраїль, і маю сказати, що досі кожен виконує свою частину роботи», – заявив прем’єр.

☝️ Фордо – це підземний завод зі збагачення урану, розташований під горою в Ірані. Аналітики вважають його однією з найбільш укріплених цілей, до яких здатне дістатися лише найсучасніше протибункерне озброєння.

🔻 Конфлікт у політичному керівництві Ізраїлю

Як повідомляє телеканал Channel 13 News, всередині ізраїльського уряду виникли суперечності між прем’єром Нетаньягу та міністром оборони Ісраелем Кацом.

Журналісти зазначають, що голова уряду був розлючений через непогоджені з ним заяви міністра.

📢 «Високопосадовці повідомили 13 каналу, що заяви Каца шкідливі (…) прем’єр-міністр був розлючений від цих висловлювань – як від заяви, зробленої сьогодні вранці про Хаменеї, так і від заяви, зробленої два дні тому, в якій міністр погрожував завдати шкоди мирним жителям і яку він пізніше виправив», – пише телеканал.

Зокрема, Кац сказав, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «не може далі існувати». Це суперечить офіційній позиції Ізраїлю, озвученій прем’єром, який не декларує прагнення до усунення іранського керівництва.

📌 Очікування відповіді США

Ізраїль наразі очікує чіткого рішення від США щодо їх можливої участі у кампанії. Проте, як наголосив Нетаньягу, держава Ізраїль залишає за собою право діяти самостійно.

У Білому домі напередодні заявили, що президент США Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення «через два тижні». На даному етапі він, згідно з заявами адміністрації, віддає перевагу дипломатичному врегулюванню ядерного питання.

📢 «Нині пріоритет – переговори. Але у разі провалу дипломатії не виключено жорсткі сценарії», – вказали у Вашингтоні.