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У Дніпрі вибухнув автомобіль: одна людина загинула, є постраждал

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі вибухнув автомобіль: одна людина загинула, є постраждалі

У суботу, 14 грудня, в Дніпрі стався потужний вибух. За попередньою інформацією, невідомі підірвали припаркований на вулиці Степана Бандери цивільний автомобіль. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та пресслужба поліції.

📢 «Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них двоє поліцейських. Постраждалих доставлено до лікарні. Подія сталася 14 грудня близько 14.45. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та усі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надано правову кваліфікацію події», – повідомили у поліції.

Очевидці зазначають, що вибух у Дніпрі був настільки сильним, що його відчули мешканці сусідніх будинків. На вулиці утворилися значні затори, рух громадського транспорту тимчасово обмежений.

Народний депутат Максим Бужанський назвав вибух «проявом війни» та повідомив про ймовірний теракт. Він додав, що деталі інциденту мають озвучити відповідальні посадовці.

📌 9 грудня у Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейської дільниці в Холодногірському районі. Тоді пошкоджено будівлю, проте обійшлося без постраждалих.

📌 Раніше, 3 грудня, Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання двох підлітків, які співпрацювали з російськими спецслужбами для здійснення терактів на території України.

☝️ Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх дітей. Правоохоронці встановили, що до ймовірного злочину причетний 34-річний одесит. До того ж його жертвою стала ще одна неповнолітня дівчинка 13 років.

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