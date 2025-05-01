Туреччина готує новий безпілотний винищувач KAAN

Генеральний директор турецької аерокосмічної компанії TUSAŞ Мехмет Деміроґлу у коментарі TRT Haber 1 травня повідомив, що безпілотний винищувач KAAN, який створюється у рамках національного оборонного проєкту, незабаром перейде до фази активного випробування.

📢 «KAAN — це наша гордість, не лише компанії TUSAŞ, а й усієї Туреччини. Зараз у складанні перебувають два нові прототипи. Один із них ми плануємо завершити до кінця цього року, інший — на початку наступного. Після цього почнемо льотні випробування», — заявив Деміроґлу.

За його словами, до кінця 2028 року TUSAŞ планує розпочати передачу перших серійних винищувачів KAAN на озброєння Військово-повітряних сил Туреччини. Цей літак розробляється з прицілом на повну автономність, сучасну авіоніку та відповідність стандартам п’ятого покоління.

Крім KAAN, компанія TUSAŞ також активно готується до серійного виробництва безпілотного літального апарата ANKA-3 та реактивного навчально-бойового літака HÜRJET, що є частиною стратегії Анкари зі створення незалежного й високотехнологічного оборонного комплексу.

☝️ Нагадаємо, раніше Туреччина заявила про випробування першого у світі дрона, озброєного лазерною зброєю.

📌 Також раніше стало відомо, що Уряд Німеччини відклав постачання близько 30 винищувачів Eurofighter до Туреччини. Причиною рішення стала ситуація довкола арешту лідера турецької опозиції Екрема Імамоглу.