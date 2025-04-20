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Німеччина зупинила постачання винищувачів Eurofighter Туреччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина зупинила постачання винищувачів Eurofighter Туреччині

Уряд Німеччини відклав постачання близько 30 винищувачів Eurofighter до Туреччини. Причиною рішення стала ситуація довкола арешту лідера турецької опозиції Екрема Імамоглу. Про це у суботу, 19 квітня, повідомило впливове німецьке видання Handelsblatt.

Німецький уряд, за даними джерела, висловив різку критику на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та заявив про «напад на турецьку демократію». Як зазначається, саме ці обставини стали підставою для зупинення оборонної угоди про продаж винищувачів.

📢 «Туреччина — член НАТО, тому ми неодноразово ухвалювали рішення, що приводили до конкретних поставок», — виправдовував рішення про експорт винищувачів до Туреччини виконувач обов’язки канцлера Німеччини Олаф Шольц ще у жовтні 2024 року під час візиту до Стамбула.

Однак ситуація докорінно змінилася після затримання Екрема Імамоглу. Його арештували 19 березня за серією звинувачень — від корупції до зв’язків із криміналітетом. Турецька влада відкрила два кримінальні провадження, які стосуються ймовірної фальсифікації державних тендерів та організації злочинного угруповання під контролем мера.

📌 Попри це, понад 13 мільйонів учасників праймеріз опозиційної Народно-республіканської партії висунули заарештованого Імамоглу кандидатом у президенти Туреччини. У загальній кількості в праймеріз, що відбулися 23 березня, взяли участь 15 мільйонів громадян.

🛑 Затримання опозиційного лідера Імамоглу стало черговим сигналом для західних союзників про погіршення ситуації з демократією в Туреччині. Водночас зупинка постачання військової техніки, зокрема винищувачів Eurofighter, — один із найгостріших кроків з боку Берліна за останні роки у відносинах з Анкарою.

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