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Цивінський офіційно очолив БЕБ: Кабмін затвердив призначення

Денис Молотов
Денис Молотов
Цивінський офіційно очолив БЕБ: Кабмін затвердив призначення

Кабінет міністрів України затвердив призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Про це 6 серпня повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі після засідання уряду.

📢 «Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури», – наголосила очільниця уряду.

Вона також підкреслила, що влада очікує не лише на перезапуск роботи установи, а й на зміцнення інституційної спроможності БЕБ, а також поглиблення довіри бізнесу до державних органів.

📢 «Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – додала прем’єр-міністр.

🕵️ До призначення на нову посаду Цивінський обіймав посаду керівника підрозділу детективів у НАБУ, де мав репутацію досвідченого антикорупційного слідчого. Його кандидатура фігурувала серед фіналістів конкурсу, який розпочався навесні, однак був тимчасово зупинений у червні після застережень з боку СБУ щодо кількох кандидатів.

📄 У документі, направленому спецслужбою до конкурсної комісії, висловлювалися підозри про можливі зв’язки з росією, які стосувалися і Цивінського. Попри це, його визнали переможцем конкурсу в червні.

Дану кандидатуру підтримали всі троє міжнародних експертів, що входили до складу конкурсної комісії. В той самий час, жоден з представників уряду свою підтримку не висловив.

Після оприлюднення переможця, прем’єр-міністр заявила, що кандидат має пройти поліграф. Вже 1 серпня вона повідомила, що Цивінський успішно пройшов цю перевірку.

👤 До офіційного призначення обов’язки очільника БЕБ тимчасово виконував Максим Кутерга — з квітня 2025 року.

☝️ Також нагадаємо, що начальник Енергетичної митниці Державної митної служби України Анатолій Комар став фігурантом кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення.

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