Трамп заявив, що війна росії проти України не стосується американців

Під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою, яка відбулася 21 травня, очільник Білого дому Дональд Трамп висловився про війну росії проти України як про конфлікт, який не має стосунку до Сполучених Штатів. Про це повідомляє телеканал Fox News.

📢 «Це не наші люди, це не наші солдати… Це Україна і це Росія», — зауважив Трамп, підкресливши, що конфлікт є справою лише двох країн. Він також додав, що намагається виступити в ролі посередника у цьому протистоянні.

У ході розмови Трамп пригадав свій нещодавній телефонний дзвінок шостому президенту України Володимиру Зеленському, коли той перебував у Південній Африці з робочим візитом.

Президент США розповів, що звернувся з питанням:

📢 «Я подзвонив Зеленському, і мені сказали, що він у Південній Африці. Я запитав: “Якого біса він робить у Південній Африці?”».

На це Рамафоса відповів, що Зеленський веде діалог з Південною Африкою щодо шляхів досягнення миру.

☝️Нагадаємо, що 19 травня Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Попри очікування щодо запровадження нових санкцій проти рф, Трамп обмежився закликом до обох сторін негайно розпочати перемовини з метою припинення війни.

📢 «росія та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни», — наголосив він. Також Трамп додав, що його розмова з путіним пройшла «дуже добре».

Після цих заяв низка ЗМІ розкритикували Трампа, розцінюючи його позицію як прояв слабкості й можливої зради України на тлі війни росії проти українського народу.