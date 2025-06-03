Вівторок, 3 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп заявив про рекордне накопичення зброї в арсеналах армії США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про рекордне накопичення зброї в арсеналах армії США

Армія США сьогодні накопичує озброєння з рекордною швидкістю, якої країна ще не бачила. Про це заявив президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

📢 «Щойно чудово поговорив з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такими темпами, яких раніше не бачили в нашій країні», — заявив Трамп.

☝️ При цьому він додав, що сподівається на мирний шлях і уникнення необхідності застосовувати ці арсенали:

📢 «Сподіваюся, нам ніколи не доведеться її використовувати!»

Коментар Трампа з’явився на тлі активного обговорення військових можливостей США.

📌 Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах оголосили про здатність збройних сил виявляти та знищувати цілі за лічені хвилини, що стало частиною стратегії модернізації американської армії.

👉 Також раніше повідомлялось, що нічні повітряні атаки росії на українські міста стають дедалі потужнішими й частішими, тоді як українська протиповітряна оборона ледь справляється з навантаженням. Ба більше, в Україні закінчилися ракети для SAMP/T, а за півтора року ЗСУ не отримали жодного снаряда до Crotale

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

США змінять військово-командний статус Гренландії

ПОЛІТИКА

Землетрус у Туреччині забрав життя підлітка: постраждали десятки людей

ПОДІЇ

ППО України знищила 75 зі 112 ворожих дронів Shahed

ВІЙНА

Росіяни атакували поштовий термінал під Харковом

ВІЙНА

На фронті найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

ПОДІЇ

В Австрії обмежили медстрахування для українців під тимчасовим захистом

СУСПІЛЬСТВО

СБУ втретє вдарила по Кримському мосту: операцію провели під водою

ВАЖЛИВО

Ваучери на навчання: що це та хто може отримати

ОСВІТА

Microsoft звільнила ще сотні працівників, мільярдні інвестиції в ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"