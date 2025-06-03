Трамп заявив про рекордне накопичення зброї в арсеналах армії США

Армія США сьогодні накопичує озброєння з рекордною швидкістю, якої країна ще не бачила. Про це заявив президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

📢 «Щойно чудово поговорив з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такими темпами, яких раніше не бачили в нашій країні», — заявив Трамп.

☝️ При цьому він додав, що сподівається на мирний шлях і уникнення необхідності застосовувати ці арсенали:

📢 «Сподіваюся, нам ніколи не доведеться її використовувати!»

Коментар Трампа з’явився на тлі активного обговорення військових можливостей США.

📌 Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах оголосили про здатність збройних сил виявляти та знищувати цілі за лічені хвилини, що стало частиною стратегії модернізації американської армії.

👉 Також раніше повідомлялось, що нічні повітряні атаки росії на українські міста стають дедалі потужнішими й частішими, тоді як українська протиповітряна оборона ледь справляється з навантаженням. Ба більше, в Україні закінчилися ракети для SAMP/T, а за півтора року ЗСУ не отримали жодного снаряда до Crotale