Четвер, 5 Червня, 2025
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Трамп заборонив в’їзд громадянам 12 країн

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заборонив в’їзд громадянам 12 країн

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив заборону на в’їзд до країни для громадян 12 держав, а також посилив обмеження для ще семи країн. Про це 5 червня повідомляє телеканал CNN.

📢 «Ці заходи спрямовані на захист американців від терористичної загрози з боку осіб, які прибувають без ретельної перевірки», – заявив Трамп.

Нові правила почнуть діяти вже з 9 червня 2025 року. До списку країн, громадянам яких повністю заборонено в’їзд до США, увійшли:

      • Афганістан,
      • М’янма,
      • Чад,
      • Республіка Конго,
      • Екваторіальна Гвінея,
      • Еритрея,
      • Гаїті,
      • Іран,
      • Лівія,
      • Сомалі,
      • Судан,
      • Ємен.

☝️ Окрім того, для Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели буде запроваджено жорсткі обмеження на видачу віз та в’їзд.

Це рішення адміністрація Трампа ухвалила після інциденту в місті Боулдер (штат Колорадо), де 1 червня громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Сулейман напав на єврейських демонстрантів.

📢 «Остання терористична атака в Боулдері, штат Колорадо, підкреслила крайню небезпеку, яку становлять для нашої країни іноземці, що прибувають без належної перевірки», – наголосив Трамп 4 червня.

За даними Білого дому, 45-річний Сулейман перебував у США нелегально – його віза втратила чинність понад два роки тому. Під час нападу він кидав у демонстрантів пляшки із запалювальною сумішшю. Постраждали 12 осіб.

👉 У березні цього року американська влада вже позбавила понад 300 іноземних студентів віз через їхню участь у пропалестинських протестах.

📌 Також раніше президент США Дональд Трамп розповів про літак Boeing 747-8, який уряд Катару нещодавно передав американській стороні. «Відверто кажучи, він занадто великий», — заявив Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті, коментуючи новий борт.

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