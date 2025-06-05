Трамп заборонив в’їзд громадянам 12 країн

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив заборону на в’їзд до країни для громадян 12 держав, а також посилив обмеження для ще семи країн. Про це 5 червня повідомляє телеканал CNN.

📢 «Ці заходи спрямовані на захист американців від терористичної загрози з боку осіб, які прибувають без ретельної перевірки», – заявив Трамп.

Нові правила почнуть діяти вже з 9 червня 2025 року. До списку країн, громадянам яких повністю заборонено в’їзд до США, увійшли:

Афганістан , М’янма , Чад , Республіка Конго , Екваторіальна Гвінея , Еритрея , Гаїті , Іран , Лівія , Сомалі , Судан , Ємен .



☝️ Окрім того, для Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели буде запроваджено жорсткі обмеження на видачу віз та в’їзд.

Це рішення адміністрація Трампа ухвалила після інциденту в місті Боулдер (штат Колорадо), де 1 червня громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Сулейман напав на єврейських демонстрантів.

📢 «Остання терористична атака в Боулдері, штат Колорадо, підкреслила крайню небезпеку, яку становлять для нашої країни іноземці, що прибувають без належної перевірки», – наголосив Трамп 4 червня.

За даними Білого дому, 45-річний Сулейман перебував у США нелегально – його віза втратила чинність понад два роки тому. Під час нападу він кидав у демонстрантів пляшки із запалювальною сумішшю. Постраждали 12 осіб.

👉 У березні цього року американська влада вже позбавила понад 300 іноземних студентів віз через їхню участь у пропалестинських протестах.

📌 Також раніше президент США Дональд Трамп розповів про літак Boeing 747-8, який уряд Катару нещодавно передав американській стороні. «Відверто кажучи, він занадто великий», — заявив Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті, коментуючи новий борт.