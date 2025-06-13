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Державний департамент США вчасно попередив американців

Денис Молотов
Денис Молотов
Державний департамент США вчасно попередив американців

Державний департамент США попередив громадян Сполучених Штатів, які перебувають у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, про необхідність підвищеної обережності. Причиною такого застереження стало загострення регіональної напруженості. Про це у четвер, 12 червня, Держдепартамент повідомив в соцмережі Х (колишній Twitter).

☝️ «Через загострення регіональної напруженості Державний департамент рекомендує громадянам США на Близькому Сході та у Північній Африці виявляти підвищену обережність. У минулому подібна напруженість призводила до перебоїв у транспортному сполученні та посилення загроз безпеці для громадян США в регіоні», – зазначається у повідомленні, яке було оприлюднене у четвер, 12 червня, в соцмережі Х.

📌 У відомстві також закликали американців зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), доступній на офіційному сайті Держдепу. Це дозволить громадянам оперативно отримувати сповіщення про загрози та полегшить комунікацію з ними у разі надзвичайної ситуації.

Державний департамент США вчасно попередив американців

🔻 Зазначимо, що раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію у регіоні, заявив: «щось може статися», маючи на увазі ймовірність нового конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Крім того, за інформацією ЗМІ, американська розвідка володіла даними, що Ізраїль планував можливість завдання удару по ядерних об’єктах Ірану.

☝️ Також нагадаємо, що Генерал Майкл Курілла, очільник Центрального командування Збройних сил США, під час засідання комітету Палати представників із питань збройних сил повідомив, що вже підготував та передав варіанти військового удару по Ірану міністру оборони Піту Геґсету та президенту Дональду Трампу.

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