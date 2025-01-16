Трамп планує нові масштабні санкції проти нафти росії – ЗМІ

Радники Дональда Трампа, який став 47-м президентом США, активно працюють над створенням нової широкомасштабної стратегії санкцій. Ці заходи мають сприяти дипломатичному врегулюванню війни між росією та Україною в найближчій перспективі, а також посилити економічний тиск на Іран та Венесуелу. Інформацію оприлюднило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Тим часом адміністрація Байдена впровадила наймасштабніші санкції на сьогодні щодо російського нафтового сектора серед усіх західних держав. Цей крок спричинив дискусії про те, як Трамп може поставитися до подібних заходів, враховуючи його прагнення до якнайшвидшого завершення війни між росією та Україною.

За словами джерел, команда Трампа розглядає два можливих основних підходи. Один варіант політичних кроків передбачає послаблення санкцій для російських нафтових компаній, якщо це допоможе досягти мирної угоди. Інший сценарій, навпаки, спрямований на посилення економічного тиску, щоб примусити росію до поступок.

Наслідки обраної Трампом стратегії матимуть значний вплив на глобальний ринок нафти. Так, після введення санкцій адміністрацією Байдена ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися майже на 5 доларів за барель. Деякі експерти прогнозують, що подальше зростання цін на нафту може збільшити вартість палива в усьому світі.

Наразі плани команди Трампа перебувають на ранній стадії і залежать від остаточного рішення обраного президента США, зазначили джерела.

Як повідомляється, Дональд Трамп минулого тижня заявив, що планує зустрітися з путіним.

Водночас прессекретар кремля дмитро пєсков наголосив, що у поточних планах російського диктатора путіна переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом не передбачені.

Варто нагадати, що ЗМІ раніше інформували про те, що Трамп і путін мають тенденцію до взаємної недооцінки, що може створювати серйозні ризики для України в умовах тривалої війни.