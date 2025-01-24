Трамп підписав указ щодо розробки нових правил регулювання криптовалют

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає створення робочої групи для розробки нових правил регулювання криптовалют, а також дослідження можливості формування національного запасу цифрових активів. Як повідомляє Reuters у п’ятницю, 24 січня, до складу групи увійдуть представники Міністерства фінансів США, SEC та CFTC.

Цей крок став відповіддю на численні звернення представників криптовалютної індустрії із закликом впровадити більш прозору та лояльну політику у сфері цифрових активів.

Головним завданням робочої групи буде розробка нормативної бази для цифрових активів, зокрема для стейблкоїнів – криптовалют, прив’язаних до долара США. Очолив групу Девід Сакс – колишній керівник PayPal, венчурний капіталіст, який займається фінансовими технологіями та розвитком штучного інтелекту.

Окремо в указі прописано заборону на створення цифрових валют центрального банку, які могли б скласти конкуренцію вже існуючим криптовалютам. Також передбачено заходи щодо захисту банківських послуг для криптокомпаній, оскільки раніше гравці ринку скаржилися на проблеми з доступом до фінансових послуг.

Ще одним важливим нововведенням стало скасування суперечливих норм бухгалтерського обліку від SEC, які ускладнювали діяльність компаній, що працюють із криптовалютами.

Указ також передбачає аналіз можливостей створення національного запасу цифрових активів, який може формуватися з криптовалют, вилучених правоохоронними органами.

Після оголошення ініціативи вартість біткоїна зросла до рекордного рівня – $109 071, однак пізніше впала до $103 000. Експерти переконані, що дії адміністрації Трампа можуть прискорити інтеграцію криптовалют у масовий обіг.

📈 Нагадаємо, 20 січня курс найбільшої криптовалюти у світі вперше в історії перевищив позначку в $109 000.

👀 Цікаво, що Дональд Трамп, після обрання на посаду президента, запустив власну криптовалюту $Trump. Вона вже за кілька годин після старту досягла капіталізації у 5,5 мільярдів доларів.