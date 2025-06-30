Трамп: Іран може мати ще один секретний ядерний об’єкт

Президент США Дональд Трамп у неділю, 29 червня, заявив, що готовий розглянути зняття санкцій проти Ірану за умови мирної поведінки Тегерана. Про це він повідомив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

☝️ Разом із цим Трамп наголосив, що санкції проти Ірану залишаються чинними. За його словами, можливе послаблення обмежень розглядається лише в разі припинення агресії з боку Ірану.

📢 «Ми готові говорити, якщо Іран обере шлях миру. Але санкції зберігаються доти, доки ми не побачимо реальні кроки», — наголосив Трамп.

Він також нагадав, що вже раніше розглядав ідею створення механізму для поступового зняття обмежень з Тегерана. Однак ці плани були призупинені після низки гучних заяв верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

💬 Bloomberg зазначає, що подібна заява є частиною стратегічного тиску Вашингтона з метою повернення Ірану до переговорів щодо його ядерної програми.

Тим часом у розмові з телеканалом Fox News, Трамп висловив припущення, що Іран може мати ще один секретний ядерний об’єкт, окрім трьох, які вже були знищені під час американських авіаударів.

📢 «Ми знищили три основні ядерні об’єкти Ірану. Але є підстави вважати, що може існувати ще один, про який ніхто не знає», — повідомив президент.

За його словами, американська розвідка була поінформована про наявність трьох підтверджених об’єктів, і можливо — ще одного, схованого під землею.

📢 «Ірану доведеться погодитися на наші умови. Будь-яка спроба створення ядерної зброї зустріне жорсткий опір. Ми не дозволимо їм досягти мети», — підкреслив Трамп.

Він також згадав про збройну ескалацію, яку охарактеризував як “12-денну війну”, після якої, за його словами, Іран значно ослаб. За його словами, Іран вже був «за кілька тижнів» від створення ядерної бомби.

📢 «Разом з Ізраїлем і нашими союзниками ми гарантуємо, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю», — резюмував лідер США.

Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп категорично заперечив інформацію про нібито наміри Вашингтона профінансувати цивільну ядерну програму Ірану.