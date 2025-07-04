Таксисту, який ударив Тоню Матвієнко, повідомили про підозру

63-річному київському таксисту, який кілька днів тому вдарив українську співачку Тоню Матвієнко, оголошено про підозру. Про це офіційно повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 4 липня. Водія звинувачують в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Інцидент трапився в салоні таксі після побутової суперечки між водієм та пасажиркою. За інформацією слідчих, артистка попросила чоловіка зачинити вікно через протяг, однак той проігнорував її прохання. Після цього Тоня Матвієнко заявила, що бажає завершити поїздку, і вийшла з автомобіля.

Проте, як зазначають у прокуратурі, водій вирішив не обмежуватися конфліктом у салоні: він вийшов із машини, наздогнав співачку та двічі її вдарив — по обличчю та по плечу.

Затриманий підтвердив факт нападу. Він пояснив, що не закрив вікно через спеку, а дії пасажирки розцінив як загрозу для автомобіля. Зокрема, його обурило, що жінка «грюкнула дверима», через що, за його словами, могла бути пошкоджена орендована автівка.

☝️ Чоловік також зазначив, що шкодує про свою поведінку. Проте, згідно з чинним законодавством, відповідальність за подібні дії все одно настає. Водію вже висунуто підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

☝️ Нагадаємо, заслужену артистку України Тоню Матвієнко таксист атакував 30 червня у Києві. Нападника затримали правоохоронці того ж дня.

👉 Також раніше стало відомо, що у справі віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова внесено заставу в повному обсязі. Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис